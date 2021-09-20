Девять человек убили в Пакистане в результате спора из-за земли

ИСЛАМАБАД, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, 16 получили огнестрельные ранения в понедельник во время спора из-за земли, вспыхнувшего на джирге (собрании) жителей района Верхний Дир на северо-западе Пакистана.

По сообщению газеты The Express Tribune, на собрании обсуждалось строительство местной автодороги и отторжение земель крестьян для ее возведения. Дискуссия быстро переросла в острый спор и драку, участники которой выхватили оружие и начали стрелять.

Сотрудники полиции провинции Хайбер-Пахтунхва подтвердили гибель девяти человек. 16 раненых доставлены в больницу, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

В августе в перестрелке, возникшей из-за спора о земле, восемь человек погибли и 11 были ранены в другом регионе провинции - племенном районе Куррам. Общественность Хайбер-Пахтунхвы призвала власти немедленно принять меры к прекращению подобных инцидентов, которые уносят человеческие жизни и дестабилизируют положение в провинции.