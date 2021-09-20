Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими на трассе в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями на трассе "Кола" в Карелии, в котором в понедельник погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-слубе прокуратуры республики.

"Органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ход и результаты расследования поставлены прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла около полуночи в понедельник на 747-м км федеральной трассы Р-21 "Кола" в Сегежском районе Карелии. По предварительным данным, водитель Volkswagen Touareg, не имевший при себе прав, пошел на обгон большегруза с полуприцепом DAF и при попытке вернуться на свою полосу столкнулся с ним. От удара Volkswagen отбросило на встречную полосу, по которой ехал автомобиль ВАЗ-21015. В результате ДТП, на месте погибли водитель внедорожника, а также водитель и два пассажира отечественного авто.

"Еще трое пострадавших пассажиров указанных транспортных средств с тяжелыми травмами были доставлены в ГБУЗ "Сегежская ЦРБ", - рассказали в прокуратуре Карелии.