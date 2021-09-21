Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, трое пострадали в Новошахтинске Ростовской области в результате аварии с микроавтобусом и фурой, водитель которой, предварительно, был пьян. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, говорится в сообщении на сайте "МВД медиа".

"20 сентября около 21:05 в Ростовской области в Новошахтинске на автодороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, водитель фуры "Вольво", находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", в салоне которого находилось 17 человек. В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

По данным "МВД медиа", еще трое находившихся в салоне микроавтобуса пассажиров пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение.