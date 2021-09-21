Мошенника из Китая задержала полиция в Приморье по запросу Республики Корея

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Гражданина Китайской Народной Республики, объявленного в международный розыск за мошенничество на $450 тыс., задержали и заключили под стражу в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба УМВД региона.

"В Приморском крае решением судьи Фрунзенского районного суда города Владивостока заключен под стражу 48-летний гражданин Китайской Народной Республики, находящийся в международном розыске, в целях обеспечения его выдачи по инициативе правоохранительных органов Республики Корея", - сообщает пресс-служба.

Согласно информации иностранной полиции, в мае 2017 года мужчина, занимая руководящий пост в одной из торговых организаций, вместе со своим сообщником обманул гражданина Республики Корея - управляющего директора крупной международной компании. Причиненный ущерб оценивается в $450 тыс.

Установлено, что иностранец приобрел авиабилеты на самолет из Владивостока в Москву, в связи с чем во Владивостокское линейное Управление МВД России на транспорте направили поручение о его задержании. Мужчину поместили в следственный изолятор. Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Корея.

Задержание провели совместно сотрудники Национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю и Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте.