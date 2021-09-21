В России за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 88,6 тыс. га

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 14 лесных пожаров на площади почти 88,6 тыс. га, продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади 341 га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 сентября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 88 570 га. На 00:00 мск 21 сентября 2021 года на территории Российской Федерации действовало 10 лесных пожаров на площади 341 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует два пожара площадью 191 га, в Магаданской области - пожар площадью 96 га, еще один пожар площадью 40 га зафиксирован на Камчатке. Кроме того, пожары площадью менее 10 га действуют в Хабаровском крае, Новосибирской, Оренбургской, Ульяновской и Свердловской областях.

На тушении задействованы 383 человека, 72 единицы техники, три воздушных судна, еще 13 воздушных судов задействованы в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС действует в одном муниципалитете Якутии, особый противопожарный режим - в 39 субъектах РФ.