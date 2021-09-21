В Хабаровском крае от паводка освободились шесть населенных пунктов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов в Хабаровском крае вышли из зоны подтопления паводковыми водами реки Амур за прошедшие сутки, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 21 сентября 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находится 44 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 15 жилых домов, 167 приусадебных участка, 295 дачных участка, 52 земельных участка и 51 участок дорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью освободились от паводка села Елабуга, Корсаково-2, Красносельское в Хабаровском районе, Троицкое и Лидога в Нанайском, поселок Молодежный в Комсомольском районе. Специальные комиссии оценят ущерб от паводка. Они уже работают в пяти муниципальных образованиях.

В краевом центре остаются подтопленными 13 дачных участков на островных территориях, в Комсомольске-на-Амуре из-за грунтовых вод подтопило один жилой дом, 85 приусадебных и 276 дачных участков. Накануне гребень паводка спустился по течению и вышел в Амурский лиман на востоке Хабаровского края, не превысив максимальных отметок.

Уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления 7 августа. Тогда же краевые власти ввели режим ЧС в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов. За полтора месяца полтора более 1 тыс. дачных участков, села в пригороде краевого центра. Стабилизацию гидрологической обстановки у Хабаровска зафиксировали с начала сентября.