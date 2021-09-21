На Сахалине задержали местных жителей за незаконную добычу чилима

ТАСС, 21 сентября. Сотрудники правоохранительных органов на Сахалине задержали группу местных жителей, занимавшихся незаконной добычей травяного чилима (вид десятиногих раков из инфраотряда настоящих креветок). Ущерб составил 1,2 млн рублей, сообщается на сайте управления МВД России по Сахалинской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержана организованная группа лиц, занимавшееся незаконной добычей и сбытом травяного чилима на территории островного региона", - говорится в сообщении.

Вылов чилима организовали в акватории Татарского пролива вблизи села Поречье Углегорского района. Несколько человек на моторной лодке выходили в море, расставляли ловушки и добывали деликатес, одна девушка и ее сообщник сбывали продукцию на рынках Углегорска и Южно-Сахалинска. Для обеспечения бесперебойного производства они использовали хозпостройку, в которой очищали деликатес, варили и сразу грузили в автомобиль.

В момент задержания участники группы находились на незаконном промысле. Продукцию изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору". Всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.