Два человека погибли при пожаре в гостинице в Дагестане

ТАСС, 21 сентября. Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек (из них одна женщина 1983 года рождения), из них один в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС добавили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании гостиницы с мансардой в городе Хасавюрте поступило в 04:12 мск. В 05:05 мск пламя локализовали на площади 450 кв. м, в 05:35 ликвидировали открытое горение.

Для тушения привлекались 21 единица техники, 54 человека. Из них от МЧС 32 человека и 11 единиц техники.