Более 500 снарядов подняли с начала года с затопленного в Крыму теплохода "Жан Жорес"

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Севастопольские и крымские специалисты МЧС России подняли с начала года более 500 снарядов с затопленного в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма грузового теплохода "Жан Жорес". Об этом во вторник сообщается на сайте МЧС России.

"Водолазы проводят разборку и резку борта для высвобождения путей и последующего поднятия и обезвреживания взрывоопасных предметов, ушедших на дно вместе с теплоходом. В этом году на счету севастопольских водолазов более 500 поднятых и обезвреженных боеприпасов. <…> На данный момент водолазы работают в четвертом и пятом трюмах, в которых обнаружено наибольшее скопление снарядов 152-милиметрового калибра", - говорится в сообщении.

Работы по разминированию выполняет сводная группировка специального морского отряда крымского чрезвычайного ведомства и специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Отмечается, что за три года из трюмов судна, лежащего на глубине 18 м, подняты десятки тысяч боеприпасов. В 2021 году операция по разминированию судна продлится до 15 октября.

Теплоход "Жан Жорес" осуществлял транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции в ходе войны. В январе 1942 года теплоход был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В результате было принято решение затопить корабль. Работы на затонувшем теплоходе были начаты в 2019 году.