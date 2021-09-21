Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в подмосковной деревне Новленское, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Несчастный случай произошел в ночь на вторник. Пять человек - двое взрослых и трое детей - отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу в Подольске. По предварительным данным, причиной стала неисправность газового генератора у них в доме по Центральной улице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы их жизни нет.