Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Сицилийский вулкан Этна - крупнейший действующий в Европе - во вторник утром выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщил итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии.

"[Специалисты] с утра наблюдают выброс пепла из юго-восточного кратера <...> на высоту около 4 500 м", - говорится в сообщении службы в Twitter. Вулканологи добавили, что облако пепла рассеивается в восточном и северо-восточном направлении. Выброс пепла не повлиял на работу международного аэропорта города Катания.

Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения.