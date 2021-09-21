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Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

Выброс пепла не повлиял на работу международного аэропорта города Катания

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Сицилийский вулкан Этна - крупнейший действующий в Европе - во вторник утром выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщил итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии.

"[Специалисты] с утра наблюдают выброс пепла из юго-восточного кратера <...> на высоту около 4 500 м", - говорится в сообщении службы в Twitter. Вулканологи добавили, что облако пепла рассеивается в восточном и северо-восточном направлении. Выброс пепла не повлиял на работу международного аэропорта города Катания.

Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения.

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