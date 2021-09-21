В Екатеринбурге полиция изъяла синтетические наркотики стоимостью свыше 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Екатеринбурге изъяли из незаконного оборота более пяти килограммов различных синтетических наркотиков. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В жилище подозреваемого хранился N-метилэфедрон весом 4,7 килограмма, наркотическое средство, содержащее производное уксусной кислоты, общей массой 377 граммов, 27,33 грамма мефедрона, а также каннабис массой 11,3 граммов. Таким образом, общий вес изъятого превысил пять килограммов. Если бы подозреваемому удалось сбыть эти наркотики, то прибыль интернет-магазина, на который он "работал", составила, по приблизительным расчетам, свыше 100 миллионов рублей", - сказал он.

Горелых добавил, что в автомобиле у подозреваемого сотрудники ДПС нашли несколько таблеток с сильнодействующим веществом. На место прибыли оперативные сотрудники антинаркотического подразделения полиции, которые в беседе с мужчиной узнали, что он хранит дома крупную партию наркотиков. "В отношении предполагаемого наркоторговца Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств")", - добавил Горелых.