В Чаде в межобщинных столкновениях погибли 27 человек

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек были убиты на востоке Чада в межобщинных столкновениях. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на главу Минюста страны Махамата Ахмата Альхабо.

По его словам, стычки произошли 19 сентября между кочевниками и фермерами по поводу земельного участка в районе деревень Киджи-Мин и Тийо, в 700 километрах к северо-востоку от столицы страны Нджамены. "В 2017 года местные власти продали данный участок кочевникам, однако фермеры оспаривают сделку, - отметил Махамат Ахмат Альхабо. - В результате столкновений погибли 27 человек".

В последнее пятилетие в различных частях Чада регулярно происходят стычки между земледельческими и кочевыми племенами. Они вызваны наступлением пустыни Сахары на саванный регион Сахель, что сопровождается сокращением в нем пастбищ и быстрым высыханием озер и рек. В этих условиях между различными группами населения обостряется конкуренция за плодородные земли и доступ к воде.