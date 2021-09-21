Тамбовские следователи возбудили дело против организатора ячейки "Свидетели Иеговы"

ТАМБОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины за создание запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена на территории России, умышленно занимался ее продвижением. "Он созывал собрания последователей религиозного вероучения, распределял между ними роли и функции, организовывал религиозные выступления, богослужения, вел проповедническую деятельность и тому подобное", - сообщили в СК.

По данным ведомства, следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели ряд обысков, в том числе по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяли электронные носители информации, средства связи, рукописные записи, документы, свидетельствующие об осуществлении им противоправной деятельности.