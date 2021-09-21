Жителя Башкирии подозревают в размещении заявки на сайте "Бессмертный полк" с фото нациста

САМАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту реабилитации нацизма в отношении жителя Башкирии, разместившего на сайте "Бессмертный полк" фотографию нациста. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по республике возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя города Туймазы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, подозреваемый разместил в интернете на сайте "Банк памяти" заявку на опубликование 9 мая на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии германского фельдмаршала, осужденного Верховным судом СССР как нацистский преступник. Уточняется, что преступление выявили оперативники УФСБ России по республике.

С подозреваемым проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению, отметили в СК РФ.