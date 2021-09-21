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В Краснодаре три человека погибли при столкновении четырех автомобилей

Еще один пострадал

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись в Краснодаре, в результате аварии погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили журналистам во вторник в УМВД по Краснодару.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех транспортных средств погибли трое местных жительниц в возрасте от 20 до 22 лет, также пострадал водитель иномарки, в салоне которой находились погибшие. Молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

По данным городского управления полиции, по предварительной информации, иномарка двигалась по Уральской улице, на пересечении с улицей Тюляева водитель другой машины, выезжая с прилегающей улицы, не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой и легковой машинами.

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