Глава СК недоволен работой орловских следователей по расследованию убийства ребенка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении и. о. руководителя СУ СК по Орловской области из-за неудовлетворительной работы по расследованию убийства девятилетней девочки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел глава ведомства.

"Вновь прозвучал доклад и. о. руководителя СУ СК России по Орловской области Ермакова П. В. о ходе расследования уголовного дела об убийстве девятилетней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель Следственного комитета остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти три месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления, - говорится в сообщении. - В отношении Ермакова назначена служебная проверка".

Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь 18 июня. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Тело ребенка было найдено в селе Казарь в подвале дома 15 сентября, в совершении преступления подозревается 61-летний мужчина, который жил по соседству с девочкой. Он арестован до 25 октября. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый обвиняется в сексуальном насилии еще над тремя несовершеннолетними.