Трех человек спасли после пожара в жилом многоэтажном доме в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три человека спасены из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, их осматривают медики. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Рождественской, дом 14, поступила в 17:37 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит квартира на шестом этаже 17-этажного жилого дома. "Из горящей квартиры спасены три человека, они переданы для осмотра медикам. Площадь пожара составила 25 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горела двухкомнатная квартира, огнем была охвачена одна из комнат и коридор. "Один из спасенных жильцов квартиры находится в тяжелом состоянии", - добавил он.