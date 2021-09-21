Два человека погибли в ДТП в Воронеже

ТАСС, 21 сентября. Два человека погибли, еще один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Воронеже. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня в 16:00 мск на улице Минской в Воронеже, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и Nissan Qashqai. В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажир (личность устанавливается) ВАЗ-2105 погибли на месте происшествия, водитель Nissan Qashqai доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.