Число пострадавших в ДТП в Краснодаре выросло до двух

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения четырех автомобилей в Краснодаре увеличилось до двух человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo не уступил дорогу и столкнулся с движущимися по главной дороге автомобилями Kia Rio и Lada Priora. В результате Kia отбросило на полосу встречного движения и она столкнулась с грузовым автомобилем Hino, после чего Kia отбросило на Lada Priora.

"Водитель автомобиля Kia Rio и еще один его пассажир (молодой человек) были доставлены в лечебное учреждение для обследования", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии погибли три человека - девушки в возрасте от 20 до 22 лет. По данным управления, они находились в автомобиле Kia Rio.