Эксперты: севший на мель у берегов Болгарии сухогруз пока не представляет угрозы экологии

СОФИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз VERA SU с несколькими тысячами тонн азотных удобрений, который накануне сел на мель в районе Камен бряг (Каменный берег) на северном побережье Болгарии, непосредственной угрозы экологии не представляет. К такому выводу пришли спасатели, проанализировавшие фотографии корпуса ходящего под флагом Панамы судна, сделанные во вторник подводным дроном.

Как сообщило Болгарское национальное телевидение, специалисты не зафиксировали повреждения трюмов, где находятся 3 тыс. тонн азотных удобрений, и резервуаров с 20 тоннами топлива.

Планируется, что в среду водолазы дополнительно осмотрят корпус судна и морское дно, чтобы решить вопрос о безопасной разгрузке при помощи плавающего крана и его дальнейшей буксировке в ближайший порт. Представитель турецкой компании, которая является собственником построенного в 1989 году судна, план проведения спасательной операции одобрил.

По словам руководителя местной службы спасения, экипаж сухогруза на протяжении более двух часов не отвечал на вызовы службы управления движением судов и не менял курса на берег. Никто из девяти членов экипажа, граждан Турции, при столкновении не пострадал, они по-прежнему находятся на борту судна. Оперативную ситуацию контролирует катер пограничной полиции и полицейские на берегу.