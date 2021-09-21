В Краснодаре после дождя подтопило придворовые территории

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Придворовые территории оказались подтоплены в Краснодаре в результате дождя, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"В районе ул. Гудимы есть подтопленные придворовые территории. На месте работают муниципальные службы", - говорится в сообщении пресс-службы. Количество подтопленных территорий уточняется.

Ранее сообщалось, что дождь в Краснодаре стал причиной локальных подтоплений проезжих частей дорог, в городе для устранения последствий непогоды работает водооткачивающая техника.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений до 22 сентября, по краю прогнозируют ливни с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.