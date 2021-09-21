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Автобус протаранил несколько автомобилей на востоке Мексики, два человека погибли

Еще 14 получили травмы

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. Автобус во вторник протаранил пять автомобилей в районе города Халапа в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

В ДТП погибли по меньшей мере два человека, еще 14 получили травмы.

На фотографиях с места происшествия видно, что два легковых автомобиля после столкновения превратились в груды искореженного металла. Одна из машин загорелась. Пострадавших доставили в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося. По предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы автобуса.

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