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ABC: в США нашли тело пропавшей при загадочных обстоятельствах девушки

Родители Габриэль Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель

ТАСС, 22 сентября. Официальные лица подтвердили, что найденное неподалеку от национального парка Гранд-Титон (штат Вайоминг) тело принадлежало двадцатидвухлетней Габриэль Петито, чье загадочное исчезновение в прошлом месяце привлекло внимание американских СМИ. Об этом во вторник сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет окружного коронера.

По данным властей, "подходящее под описание" Петито тело было найдено в лесу рядом с национальным парком в воскресенье. Предварительно установлено, что смерть носила насильственный характер, точная причина станет известна позже.

Родители Габриэль Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. 25 сентября, во время последнего разговора с матерью, девушка сообщила, что планирует посетить Гранд-Титон и Йеллоустоун.

12 августа полиция остановила фургон, в котором путешествовали Габриэль и ее партнер Брайан Лондри. Полицейские заметили признаки конфликта, но этого было недостаточно для возбуждения уголовного дела.

В пятницу было объявлено, что местоположение Лондри неизвестно. Последний раз его видели в прошлый вторник. Семья Лондри сообщила полиции, что он собирался в поход в заповедник Карлтон. Полиция подозревает его в убийстве Петито.

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