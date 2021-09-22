Иркутская полиция предупредила об участившихся выходах медведей к людям

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Случаи выхода медведей к людям участились в пригороде Иркутска, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сотрудники полиции предупреждают граждан об участившихся случаях выхода опасных хищников к людям и населенным пунктам вблизи Иркутска. Накануне жители Иркутского района видели следы медведя в районе села Мамоны", - говорится в сообщении.

Утром в среду медведь был замечен на территории кемпинг-отеля "Елочка", который расположен на Байкальском тракте - самой короткой дороге из Иркутска на Байкал. Как сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", зверь прошелся по дорожкам, побывал на причале, вышел через контрольно-пропускной пункт и направился в сторону дач и поселка Патроны. Служба охраны отеля оповестила о появлении хищника полицейских и обратилась к специалистам по отлову диких животных.

Полиция призывает жителей соблюдать меры предосторожности, по возможности не ходить в лес по Байкальскому тракту.

По словам заместителя директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" по научной работе Светланы Бабиной, появление медведей осенью на обжитой человеком территории - событие не исключительное. В этот период хищник опасен для людей, может проявлять агрессию.

"Медведями сейчас движет мощный инстинкт - они копят жир перед спячкой. Если особь не сумела набрать нужный вес (болезнь, отсутствие достаточной кормовой базы на своей территории, вынужденная кочевка из-за пожаров и так далее), она будет искать все возможные варианты добычи пищи. В это время медведи буквально запрыгивают в последний вагон, ищут последние шансы на то, чтобы быстро набрать нужный запас сала, чтобы пережить зиму. Зачастую утрачивают страх перед человеком и проявляют по отношению к нему агрессию", - цитирует пресс-служба учреждения Бабину.