Кровля и помещения административного здания загорелись в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 800 кв. м возник на кровле и в помещениях административного здания в Карпинске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в среду.

"В 08:25 (06:25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Заречной в Карпинске. По оперативной информации, на площади 800 кв. м горит кровля и помещения административного здания. Быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции кровли и большая горючая загрузка внутри здания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Спустя час пожар был локализован. В тушении задействованы 17 человек личного состава, четыре единицы спецтехники.