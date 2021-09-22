Суд Челябинской области смягчил наказание водителю, по чьей вине погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Копейский городской суд Челябинской области заменил колонию общего режима на колонию-поселение осужденному в 2017 году на 8,5 года водителю Александру Филину, по чьей вине погибли ребенок, фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство о замене колонии было подано в августе. 22 сентября Копейский городской суд удовлетворил это ходатайство", - сказали в пресс-службе.

В октябре 2016 года Филин в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Honda столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и фельдшер скорой скончались на месте, ребенок 2015 года рождения скончался в лечебном учреждении, второму фельдшеру причинен тяжкий вред здоровью, матери ребенка - вред здоровью средней тяжести.

22 марта 2017 года Курчатовский районный суд Челябинска признал Филина виновным в смертельном ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи и приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования четверых потерпевших о возмещении морального вреда, взыскав по 1 млн рублей в пользу каждого.