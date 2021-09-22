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Al Jazeera: при нападении неизвестных в Джелалабаде погибли три человека

По данным телеканала, в одном из районов города также произошел взрыв

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека были убиты в результате вооруженного нападения в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник в сфере безопасности.

По его сведениям, неизвестные открыли огонь в центре города. Утверждается, что в результате стрельбы погибли три человека - двое членов захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) и один местный житель.

Согласно данным телеканала, в одном из районов Джелалабада также произошел взрыв. Подробности инцидента уточняются.

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