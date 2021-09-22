{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Оренбурга погиб от травм во время работы на нефтяном месторождении

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда

ОРЕНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщило в среду следственное управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам проверки обстоятельств смерти 42-летнего жителя города Оренбурга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным следователей, работник коммерческой организации занимался резкой железобетонных конструкций свай на нефтяном месторождении в Ташлинском районе Оренбургской области, получил телесные повреждения и после умер в медицинском учреждении.

"Следователями производятся следственные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Уголовное дело расследуется Новосергиевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская область
В Крыму задержали 58 участников конфликта на АЗС
У них изъяли травматическое оружие
В Крыму задержали 58 участников конфликта на АЗС
Читать полностью