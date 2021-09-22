Житель Оренбурга погиб от травм во время работы на нефтяном месторождении

ОРЕНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщило в среду следственное управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам проверки обстоятельств смерти 42-летнего жителя города Оренбурга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным следователей, работник коммерческой организации занимался резкой железобетонных конструкций свай на нефтяном месторождении в Ташлинском районе Оренбургской области, получил телесные повреждения и после умер в медицинском учреждении.

"Следователями производятся следственные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Уголовное дело расследуется Новосергиевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области", - уточняется в сообщении.