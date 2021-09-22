На Кубани возбудили уголовное дело после массовой гибели пчел

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция в Краснодарском крае возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества после массовой гибели пчел в Мостовском районе в результате применения пестицидов и агрохимикатов при проведении авиахимических работ, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В августе жители Мостовского района пожаловались на массовую гибель пчел, прокуратурой региона было организовано проведение проверки. "Прокуратура Мостовского района с привлечением специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора провела проверку законодательства об обращении с пестицидами и агрохимикатами при проведении авиахимических работ сельскохозяйственным предприятием полей в станицах Ярославская и Махошевская Мостовского района, в результате чего произошла массовая гибель пчел на пасеках. По результатам рассмотрения направленной прокуратурой района информации полицией по факту массовой гибели пчел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в деятельности предприятия выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении юридического лица и его директора возбуждены административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и ст. 8.3 КоАП РФ ("Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами").