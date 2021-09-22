Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали в результате землетрясения в Мельбурне

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее сообщили ТАСС в среду, что данных о российских гражданах, пострадавших в результате землетрясения в Мельбурне не поступало.

"В зоне стихийного бедствия проживает порядка ста соотечественников, состоящих на консульском учете. Обращений в посольство России в Канберре и генеральное консульство РФ в Сиднее от российских граждан [пострадавших в результате землетрясения] не поступало", - сообщил ТАСС пресс-атташе дипмиссии Илья Рощенков.

Первые подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск) в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 км. Вторая серия была зафиксирована спустя 15 минут на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам в 180 км к востоку от Мельбурна, а третья - близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.

В результате землетрясения, которое ощущалось в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, в Канберре и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, были частично разрушены 46 домов и оборваны линии электропередачи в ряде северных пригородов Мельбурна. Данных о пострадавших в результате удара стихии не поступало, служба по чрезвычайным ситуациям штата Виктория подтвердила, что угрозы цунами нет.