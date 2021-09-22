Непогода под Хабаровском, где пропал самолет Ан-26, сохранится в ближайшие сутки

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди и ветер в Хабаровске, где пропал с радаров самолет Ан-26, в ближайшие сутки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", ночью и днем 23 сентября на территории южных районов края (им. Лазо, Бикинский, Вяземский) прогнозируются дожди, местами ливни, усиление ветра местами до 15-20 м/с. Неустойчивая погода также сохранится в части центральных районов края (ГО Хабаровск, Хабаровский, Советско-Гаванский, Ванинский, Нанайский МР), обусловленная усилением ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Погода испортилась в среду. В Хабаровске весь день идет дождь, дует сильный ветер.