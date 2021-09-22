Ребенок умер в школьном автобусе в Саратовской области

САРАТОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего ребенка в школьном автобусе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 13-летнего ребенка", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, 22 сентября после завершения учебного процесса автобус со школьниками выдвинулся для развоза учащихся по населенным пунктам Новоузенского района. Мальчик почувствовал себя плохо. Учитель вызвал бригаду скорой помощи, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.