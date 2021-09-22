Прокуратура направила в суд дело девушки, сбившей на переходе в Москве трех детей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело Валерии Башкировой, сбившей детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

Башкирова по решению суда находится под стражей.

Днем 16 июля на улице Авиаторов девушка на автомобиле Mazda сбила трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Изначально Никулинский суд Москвы заключил ее под домашний арест, но после апелляционного представления прокуратуры Тверской суд столицы перевел ее в СИЗО. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.