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Две девочки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

Угрозы жизни пострадавших нет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бортовая "Газель" столкнулась с маршруткой на трассе в Подмосковье, в результате пострадали две девочки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:50 на 8-м км автодороги Щелково - Фрязево произошло попутное столкновения бортовой "Газели" и маршрутного транспортного средства Mercedes. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали две 13-летние девочки, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились 20 человек. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в медицинских службах уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет.

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