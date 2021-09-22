Две девочки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бортовая "Газель" столкнулась с маршруткой на трассе в Подмосковье, в результате пострадали две девочки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:50 на 8-м км автодороги Щелково - Фрязево произошло попутное столкновения бортовой "Газели" и маршрутного транспортного средства Mercedes. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали две 13-летние девочки, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились 20 человек. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в медицинских службах уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет.