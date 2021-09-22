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В ДТП с участием автобуса и двух легковушек под Воронежем погиб один человек

Авария произошла в Новоусманском районе на 518-м км автодороги М-4 "Дон"

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и двух легковых автомобилей под Воронежем, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП водитель Audi от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Телесные повреждения получила пассажир ПАЗ, 69-летняя женщина, обратилась самостоятельно за медицинской помощью", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, ДТП произошло днем в среду в Новоусманском районе на 518-м км автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, двигаясь со стороны Воронежа в направлении села Новая Усмань, столкнулся со стоящим пассажирским автобусом ПАЗ. Впоследствии в Audi въехала женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio.

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