Один подросток погиб при стрельбе в штате Кентукки

ТАСС, 22 сентября. По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки в США). Об этом в среду сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду примерно в 6:20 (около 13:20 мск) на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса. Как сообщили в полиции, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате два школьника получили огнестрельные ранения, еще один получил травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент неизвестно, что стало причиной стрельбы.