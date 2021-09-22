СК возбудил дело по факту нападения стаи собак на ребенка в Саратове

ТАСС, 22 сентября. Уголовное дело возбуждено после нападения на пятилетнюю девочку в Волжском районе города Саратов стаи собак, одна из которых укусила ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"22 сентября 2021 года у дома №34 на улице Воскресенской в Волжском районе Саратова на детской площадке стая собак напала на 5-летнюю девочку, одна из которых укусила ребенка <…> расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц администрации муниципального образования "Город Саратов".

Поясняется, что следователи проверят действия городской администрации, касающиеся отлова и стерилизации бездомных животных. В настоящее время выясняются все причины произошедшего.