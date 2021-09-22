СБУ сообщила, что Зеленскому за два года президентства угрожали насилием 22 раза

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Высшему руководству Украины с 2019 года угрожали насилием 25 раз, в том числе президенту Владимиру Зеленскому 22 раза. Об этом сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ).

"С 2019 года по сентябрь 2021-го было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей, из которых 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел", - цитирует СБУ агентство "РБК-Украина".

Сообщается, что СБУ и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Открыто дело по статье "Покушение на убийство".