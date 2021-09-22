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СБУ сообщила, что Зеленскому за два года президентства угрожали насилием 22 раза

Еще три угрозы получил министр внутренних дел
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Высшему руководству Украины с 2019 года угрожали насилием 25 раз, в том числе президенту Владимиру Зеленскому 22 раза. Об этом сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ).

"С 2019 года по сентябрь 2021-го было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей, из которых 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел", - цитирует СБУ агентство "РБК-Украина".

Сообщается, что СБУ и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Открыто дело по статье "Покушение на убийство".

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