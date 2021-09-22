Около тонны изъятого кокаина уничтожат в Брянской области

ТАСС, 22 сентября. Около тонны кокаина, изъятого из незаконного оборота в результате межведомственной операции, уничтожат на спецучастке филиала Московского эндокринного завода в Почепском районе Брянской области, сообщается в среду на сайте завода.

"В филиале "Почеп" в Брянской области введен в эксплуатацию специализированный производственный участок, предназначенный для уничтожения изъятых из незаконного оборота либо конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 21 сентября в филиале начато уничтожение изъятой в ходе межведомственной операции из незаконного оборота партии кокаина, общий вес которой составляет около тонны", - говорится в сообщении.

Во вторник на предприятии открыли участок по уничтожению в специальной печи изъятых наркотиков, что позволит утилизировать за час до 50 кг твердых и 20 кг жидких запрещенных веществ. Система фильтрации исключает возможность выброса загрязняющих веществ в воздух. После сжигания наркотиков при 800 градусах и дожигания при 1 200 градусах остается зола, которую после химобработки будут захоранивать на полигоне.

Московский эндокринный завод ("Эндофарм") специализируется на производстве лекарств, является подведомственным Министерству промышленности и торговли РФ. Предприятие выпускает более 110 наименований лекарственных средств, в филиале "Почеп" в Брянской области создается полный цикл промышленного производства более 45 наименований активных фармацевтических субстанций.