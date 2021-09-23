Карантин из-за птичьего гриппа объявили в трех деревнях и селе в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Карантин по причине высокопатогенного гриппа птиц установили в четырех населенных пунктах Тюменского района с 22 сентября до стабилизации ситуации. Об этом в среду сообщил региональный оперативный штаб.

"Карантин на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - говорится в сообщении оперштаба.

Постановление об объявлении карантина подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Зоной наблюдения объявляются территории населенных пунктов Червишево, Леваши, деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района Тюменской области.

В тексте документа указан и список запретов, которым необходимо следовать в период карантина. Например, запрещено лечение больных животных, их перемещение, ввоз и вывоз. Также запрещается посещение территории посторонними лицами за исключением персонала, выполняющего производственные операции.