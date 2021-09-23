Военнослужащие в Хабаровске получили сроки за хищение продуктов на 20 млн рублей

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Военный суд в Хабаровске отправил в колонию управляющего столовой и начальника продовольственной службы войсковой части за хищение продуктов на 20 млн рублей. Об этом сообщили на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Приговором Краснореченского гарнизонного военного суда Хасикову и Подкутову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и четыре года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей стороны и обязал подсудимых в солидарном порядке возместить причиненный ущерб в полном объеме", - говорится в сообщении.

Приговор назначили начальнику продовольственной службы войсковой части капитану Алану Хасикову и управляющему столовой этой же воинской части Владиславу Подкутову. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Хасикова также признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием служебного положения").

В 2017-2018 годах Хасиков и Подкутов похитили с продовольственного склада и продали созданные ими излишки продуктов питания на общую сумму свыше 20 млн рублей. Помимо этого были фиктивно оформлены документы, образующие излишки индивидуальных рационов питания стоимостью 84 тыс. рублей, которые в дальнейшем также были проданы.