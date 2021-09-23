Борт British Airways после вынужденной посадки в Ташкенте вылетел в Лондон без пассажиров

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /ТАСС/. Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс по маршруту Исламабад - Лондон и из-за смерти 83-летней пассажирки совершивший вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента, вылетел в Лондон без пассажиров. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в администрации воздушной гавани.

"Boeing 777 авиакомпании British Airways, накануне совершивший вынужденную посадку в Ташкенте, вылетел сегодня в Лондон без пассажиров", - сказал представитель воздушной гавани.

Накануне сообщалось, что 83-летняя пассажирка рейса Исламабад - Лондон почувствовала себя плохо, из-за чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ташкенте, но вскоре женщина умерла.

После дозаправки в Ташкенте у самолета отказал один из воздушных насосов, для устранения неисправности были привлечены сотрудники Uzbekistan Airways Technics, которым был оформлен допуск на судно.

Однако и после этого самолет не смог продолжить рейс. Как выяснилось, у экипажа закончилась полетная смена и он, в соответствии с правилами безопасности, должен был отдохнуть. После этого стало известно, что в Ташкент вылетел резервный борт.

В настоящее время около двухсот человек, летевших этим рейсом, продолжают находиться в зале для транзитных пассажиров. "Ожидается, что в ближайшее время они на резервном борте, который уже прибыл в Ташкент, вылетят к месту назначения", - добавил представитель аэропорта.