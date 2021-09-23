На востоке Китая столкнулись два судна

ШАНХАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух судов в акватории восточной китайской провинции Чжэцзян привело к гибели одного человека, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на провинциальное управление по морским делам.

Инцидент произошел в среду вечером к востоку от островов Чжоушань. Сообщается, что сигнал бедствия был получен после столкновения зарегистрированного в Панаме грузового судна и китайской рыболовецкой шхуны. Прибывшим на место спасателям удалось обнаружить и вызволить из воды четверых человек, еще один погиб, двое пока считаются пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие корабли береговой охраны, рыболовецкие и другие гражданские суда, находящиеся поблизости. Судоходство в районе ЧП временно ограничено.