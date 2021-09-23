Обвиняемый в подкупе гендиректор горнорудной компании в Туве взят под домашний арест

ТАСС, 23 сентября. Суд на два месяца взял под домашний арест гендиректора Тувинской горнорудной компании Станислава Горбунова, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа на 300 тыс. рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в СУ СК по Туве.

"Суд избрал домашний арест", - сказал собеседник агентства, уточнив, что срок меры пресечения два месяца.

Как сообщалось, руководителю горнорудной компании в Туве предъявлено обвинение по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего").

По версии следствия, 20 сентября гендиректор получил от исполнителя по ранее заключенному договору по оказанию услуг 300 тыс. рублей за совершение действий в интересах контрагента. Во время получения денег он был задержан сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ.