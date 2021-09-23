В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов на поставку дизельного топлива задержали в Приморье. Возбуждены уголовные дела. Сумма ущерба превысила 2,6 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что в рамках проведения электронных аукционов злоумышленники заключили с тремя бюджетными учреждениями госконтракты по поставке дизельного топлива. Фактически предоставляемая ими продукция не соответствовала установленным техническим характеристикам. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 2,6 млн рублей. По подозрению в совершении мошенничества задержаны руководители коммерческой организации, осуществляющей розничную торговлю топливом (собственник, учредитель и коммерческий директор)", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Санкцией статьи 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.