В результате ДТП со скорой в Башкирии госпитализировали девять человек

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика в Башкирии. Они находились в автомобиле медслужбы, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в четверг.

"В девятом часу утра в Чишминском районе на 12 км автодороги Чишмы - Аксеново - Киргиз - Мияки столкнулись "Камаз" под управлением 59-летнего местного жителя и карета скорой медицинской помощи, за рулем которой находился 50-летний мужчина. В результате ДТП девять человек - водитель и пассажиры скорой медицинской помощи - были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Автомобиль с медработниками направлялся в больницу села Шингак-Куль, начато разбирательство, добавили в ведомстве.