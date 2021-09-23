В Томске полиция задержала пациента, напавшего на девушку-фельдшера

ТОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Пациент в ночь на четверг во время осмотра напал на девушку-фельдшера, работающую на станции скорой помощи в Томске, и нанес ей телесные повреждения, сейчас нападавший задержан, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Как рассказал журналистам главврач станции скорой медицинской помощи в Томске Николай Родионов, это первый за последние годы случай рукоприкладства в отношении врача станции.

"По предварительным данным, машина скорой помощи прибыла на вызов, поступивший с улицы Иркутский тракт в городе Томске, о помощи пострадавшему мужчине. Во время осмотра гражданин начал вести себя агрессивно и причинил фельдшеру телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В результате слаженных действий стражей порядка нападавший был задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска", - говорится в сообщении томской полиции.

Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, он находился в алкогольном опьянении. "Во время осмотра внутри автомобиля скорой пациент <…> кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил о дверь машины", - цитирует пресс-служба слова фельдшера Анжелики Акентьевой.

Николай Родионов уточнил журналистам, что после инцидента девушка была доставлена в больницу скорой помощи, где ей диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести. Он отметил, что конфликты с пациентами происходят примерно раз в год, врачи сталкиваются с хамством и неадекватным поведением, однако это "первый случай рукоприкладства на станции скорой помощи в Томске".