{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала у Рады лидера "SaveФОП", организовавшего пикет предпринимателей

Причины задержания не сообщили

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала у здания Верховной рады лидера движения "SaveФОП" ("Спасти физических лиц - предпринимателей") Сергея Доротича. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

По его данным, Доротича хотят доставить в Печерское управление полиции. Полицейские пока причины задержания не сообщили.

Ранее Доротич заявлял, что мелкие и средние предприниматели сегодня планируют заблокировать правительственный квартал, протестуя против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Теги
Украина
После ДТП со школьным автобусом в Иркутской области возбудили уголовное дело
Читать полностью