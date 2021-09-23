Полиция задержала у Рады лидера "SaveФОП", организовавшего пикет предпринимателей

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала у здания Верховной рады лидера движения "SaveФОП" ("Спасти физических лиц - предпринимателей") Сергея Доротича. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

По его данным, Доротича хотят доставить в Печерское управление полиции. Полицейские пока причины задержания не сообщили.

Ранее Доротич заявлял, что мелкие и средние предприниматели сегодня планируют заблокировать правительственный квартал, протестуя против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.