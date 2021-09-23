Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Тулой

ТУЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Тульской области по факту аварии с участием трех грузовых машин на трассе "Каспий", где погибли четыре человека и еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц")", - сказали в пресс-службе

Авария с участием грузовых машин Scania, Foton и Mercedes произошла утром в четверг на 145-м км федеральной трассы "Каспий" в Веневском районе. Предварительно установлено, что Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Foton, в него врезался и съехал в кювет следовавший сзади грузовик Scania. В первой машине погиб водитель, во второй - водитель и два пассажира, мужчина и женщина. Водитель Scania получил незначительные травмы, госпитализирован не был.

Прокуратура региона организовала проверку в связи с ДТП и вязала на контроль ход расследования уголовного дела.